Илью Кузьмина могут оставить в СИЗО до конца ноября Суд примет решение 19 сентября

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Фото: Вконтакте

Защита депутата Заксобрания Ильи Кузьмина, находящегося сейчас в СИЗО, считает, что ему продлят срок заключения под стражей ещё на 2 месяца и 10 дней. По мнению адвоката депутата Константина Лазарева, следствие считает, что Илья Кузьмин может оказать давление на участников расследования.

Суд по делу Кузьмина состоится 19 сентября.

Напомним, что в отношении депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения». Соучастниками по делу проходят три человека.

«Нападение» на депутата случилось вечером 24 февраля. Илья Кузьмин заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске, и выложил на своей странице в Facebook фотографию, на которой видно простреленный дробью капюшон куртки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, и 27 февраля Соликамский городской суд арестовал по подозрению в совершении покушения на убийство местного жителя Эдуарда Мельникова. Он заявил, что стрелял холостыми, а само нападение было инсценировкой — якобы для пиара. По словам Эдуарда Мельникова, депутат обещал за инсценировку нападения 200 тыс. руб., но не заплатил.

Илью Кузьмина задержали 5 июня, а на следующий день Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании депутату меры пресечения. В результате его заключили под стражу до 25 июля. Илья Кузьмин пытался обжаловать постановление об аресте, но безуспешно.