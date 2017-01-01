Задержан стрелявший в депутата Законодательного собрания

Им оказался 30-летний житель Соликамска

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Фото: Вконтакте

В Пермском крае задержан подозреваемый, стрелявший в депутата Заксобрания, заместителя руководителя фракции КПРФ Илью Кузьмина, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

В результате проведённого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления установлен, сообщают в ведомстве. Им оказался 30-летний безработный, ранее судимый за истязание, житель города Соликамска.

По версии следствия, 24 февраля подозреваемый во дворе жилого дома на ул. 20 лет Победы произвёл два выстрела в Илью Кузьмина из обреза охотничьего ружья, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший не был ранен и остался жив.

Вчера, 25 февраля, в вечернее время покушавшийся задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.