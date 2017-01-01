Ксения Айтакова: На Илью Кузьмина совершено вооруженное нападение Нападение произошло в Соликамске

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Как сообщила в своем Facebook депутат Законодательного собрания Пермского края Ксения Айтакова, ее коллега по фракции КПРФ Илья Кузьмин стал жертвой вооруженного нападения.

«Просто кошмар происходит в Пермском крае! – пишет депутат – Настоящее возвращение 90-х!» По словам депутата , в ее коллегу стреляли. Подробности произошедшего региональное отделение КПРФ обещает озвучить на пресс-конференции в ближайшие дни.