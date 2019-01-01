Дмитрий Енцов журналист Презентован промежуточный проект железнодорожного вокзала Пермь II Он обойдётся примерно в 3 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ТПУ Пермь-II. Презентация минтранса

Во время брифинга минтранса и городских властей по поводу закрытия железнодорожного сообщения между вокзалами Пермь I и Пермь II была презентована визуализация промежуточного проекта обновлённого вокзала Пермь II.

Напомним, проект разрабатывается по заказу и при финансировании ОАО «РЖД». Фактически вокзал превратится в транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и будет объединён с новым автовокзалом. Проект должен быть реализован в 2023 году.

Как отметил министр транспорта Пермского края, ориентировочная стоимость всех работ составит около 3 млрд руб.

ТПУ Пермь-II. Презентация минтранса

ТПУ будет объединён с ещё одним пересадочным узлом на площади Восстания. Он тоже объединит в себе функции железнодорожного и автовокзала. Его основное назначение — доставка пассажиров с северных территорий края. Рабочее название второго проекта — ТПУ «Мотовилиха». По словам Уханова, его реализация обойдётся примерно в 1,6 млрд руб.

Между двумя ТПУ будет курсировать два скоростных трамвая, которые заменят электрички.

Заместитель главы горадминистрации Перми Людмила Гаджиева отметила, что вместо трёх остановок электропоездов планируется организовать девять трамвайных остановок.

Напомним, 24 декабря федеральный Минтранс издал приказ о приостановлении движения поездов на участке Горнозаводской ветки вдоль Камы, но фактически движение поездов прекратится решением ОАО «РЖД».

ТПУ Мотовилиха. Презентация минтранса