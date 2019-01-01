Дмитрий Енцов журналист Минтранс РФ издал приказ о закрытии железнодорожной ветки вдоль Камы Точная дата прекращения движения поездов на участке пока неизвестна Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта РФ 24 декабря выпустило приказ о закрытии железнодорожной ветки Горнозаводского направления на участке Пермь-1-Пермь-2. Об этом заявил министр транспорта Пермского края Николай Уханов. Но точная дата прекращения движения поездов на участке пока неизвестна.

По словам Уханова, её определит РЖД в зависимости от того, сколько понадобится времени на отключение и перенос технических систем с участка. Издание приказа позволит в 2020 году начать реконструкцию ветки и строительство трамвайных путей.

Николай Уханов уточнил, что на сегодняшний день по ветке курсируют 17 пар поездов пригородного сообщения. После физического закрытия ветки электрички, курсирующие в Горнозаводском направлении, будут отправляться от станции Пермь-I. Как отметил гендиректор АО «Пермская пригородная компания» Сергей Канцур, на сегодняшний день пассажиропоток на электричках вдоль Камы составляет 2,5 тыс. человек.