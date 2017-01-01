На Пермском пороховом заводе в результате взрыва пострадали пять работников

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ФКП «Пермский пороховой завод»

31 июля на территории ФКП «Пермский пороховой завод» в результате взрыв неустановленной мощности пятеро работников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены и госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным ведомства, на месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая заместителем руководителя следственного управления Дмитрием Анащенко, усиленная следователями-криминалистами и экспертами под руководством исполняющего обязанности руководителя отдела криминалистики Романа Подлесных, а также следователями следственного отдела по Кировскому району.

Вчера проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели, пострадавшие, произведена выемка технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изымаются для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.