Дмитрий Енцов журналист Власти Прикамья надеются «додавить» ситуацию по проблемному участку трассы Пермь — Екатеринбург в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время instagram-конференции 17 декабря рассказал о текущей ситуации с проблемным участком трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.

Напомним, трасса пересекает трубопровод АО «Транснефть» между Кояново и Лобаново. И именно этот участок стал предметом противоборства между «Транснефтью» и «Росавтодором».

Реконструкция участка началась в 2012 году, первоначальная дата сдачи в эксплуатацию — 2015 год. Но до сих пор работы не завершены. Обе компании винят друг друга.

Максим Решетников, губернатор Прикамья:

— Идёт жёсткий спор между двумя компаниями, они «ушли» в суды. Недавно был у вице-премьера Правительства РФ Максима Акимова и разговаривал на этот счёт. Федеральный бюджет вложил в участок миллиарды рублей, а люди видят дезорганизованность. Это позор для всей системы власти. Думаю, в 2020 году ситуацию «додавим».

Осенью этого года ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» (входит в Росавтодор) обратилось с иском в Арбитражный суд Пермского края, требуя от АО «Транснефть-Прикамье» устранить препятствие в пользовании недвижимым имуществом.