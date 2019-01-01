Светлана Максимова заведующая кафедрой «Архитектуры и урбанистики» ПНИПУ «Вывод из эксплуатации железной дороги позволит вдохнуть жизнь в застывшую территорию города» Какие возможности открывает закрытие транспортного сообщения? Поделиться Поделиться Твитнуть

Дело в том, что идею закрытия железнодорожного движения на участке Пермь 2 — Пермь 1 — Мотовилиха нельзя рассматривать изолированно от планов развития центральной части города и примыкающих к ней коммунально-промышленных территорий.

Железная дорога, построенная на высокой насыпи, разделяет Пермь на несколько частей. Горнозаводское направление прерывается двумя транспортными и одним пешеходным тоннелями, которые расположены друг от друга на большом расстоянии. Так железная дорога, технологические площади железнодорожного вокзала с одной стороны и неприступная набережная Камы с другой тщательно изолировали промышленную часть Дзержинского района от города не только физически, но в сознании жителей.

А вывод из эксплуатации железной дороги позволит сформировать новые связи с промышленными территориями, выходы к набережной и вдохнуть жизнь в застывшую территорию города.

В части реализации пространственной стратегии, нацеленной против «расползания» города, предлагается взглянуть на будущее заводской заимки, территорий университета как на самодостаточный, но открытый городу прибрежный район с хорошей транспортной доступностью, которая обеспечивается трамвайным сообщением и новыми улицами, связывающих его с центром города.

Ведь местоположение университетского района уникальное. И главный актив нового района — это наличие рабочих мест и условий для новых видов деятельности. Все многообразие городской жизни в пятиминутной доступности, пологий выход к Каме, обжитая атмосфера с индустриальным характером. Конечно же, это не строительный проект с конкретными датами — это долгосрочный процесс планирования и реализации совместных действий публичной власти и собственников недвижимости, инвесторов, это создание условий и регламентов, в рамках которых собственники определят свои планы.

На территории от железнодорожного вокзала Пермь 2 до пересечения ул. Дзержинского и ул. Окулова наиболее приемлемым решением является сохранение и интеграция насыпи железной дороги в ландшафт города в виде возвышенного линейного парка. Именно такая практика широко распространена в городах. При этом отсутствие железнодорожного транспорта позволит разобрать насыпь в тех местах, где необходимо проложить улицы.

Снятие железнодорожного барьера открывает возможности при создании общественного пространства в районе объединения нескольких проектов вокруг речного вокзала. Это формирование пешеходных площадей и связей с набережной Камы, образуемых планировочным открытием завода Шпагина с выходом на привокзальную территорию Перми 1 и площадь Речного вокзала; восстановление долины реки Егошихи в районе впадения в Каму, парк Набережной Камы.

Освободившийся коридор железной дороги сохранит коммуникационное назначение, и важно не допустить, чтобы новые виды перемещений стали очередным препятствием или ограничением для вело-пешеходного доступа к набережной Камы и негативно влияли на благоустройство набережной и создаваемое пространство в районе завода Шпагина — вокзала Пермь1.

Для формирования связи города с рекой и комфортного использования парка на набережной также необходимо преодолеть крутой склон. Эта задача может быть решена строительством нескольких пешеходных переходов с лифтами.

Существует еще одно обстоятельство, которое форсировало решение о закрытии движения поездов — это ожидаемые крупные объёмы перевозок продукции предприятий Соликамско-Березниковского промышленного узла, которые могли бы крайне негативно сказаться на экологии города, и в настоящее время грузовые маршруты выводятся за пределы города.

Что касается вторжения в транспортные привычки жителей города, то они безусловно, должны быть компенсированы. Новые маршруты на трамвайном сообщении микрорайон Парковый — Площадь Восстания в Мотовилихе, могут стать альтернативой поездкам на электропоездах Горнозаводского направления.

Очевидно, что реализация такого проекта затрагивает интересы большого количества собственников недвижимости, конечных потребителей преобразований — жителей города, поэтому режим информирования и открытого обсуждения принимаемых решений, как для получения поддержки, так и для объединения возможных ресурсов имеет важное значение и является необходимым условием.