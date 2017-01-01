Депутаты приняли в первом чтении поправки в бюджет Пермского края

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В ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели 44 вопроса

Сегодня, 21 февраля, депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за принятие в первом чтении двух законопроектов о внесении поправок в бюджет на 2019—2021 годы. Напомним, в начале февраля губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в краевой парламент два проекта поправок в бюджет.

В частности, краевые власти предложили выделить деньги на расширение дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», выкуп территории бывшего товарного двора с последующим строительством нового ТПУ и комплекса «Пермь-Сити», проектирование Северного автомобильного обхода, капремонт домов с износом выше 70% и ряд других инициатив.

Если оба законопроекта примут, расходы бюджета вырастут на 4,4 млрд руб. Доходы при этом увеличатся всего на 1,3 млрд руб.

Первый законопроект, фиксирующий выделение денег на ремонт квартир для детей-сирот, строительство распределительных газопроводов и ликвидацию кассового разрыва регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, планируется принять сразу в двух чтениях. Во втором чтении документ примут в конце пленарного заседания.

Второй законопроект, в котором приписано выделение средств, например, на снос товарного двора, изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», проектирование Северного обхода Перми, капремонт предаварийных домов, сегодня планировалось принять лишь в первом чтении, чтобы правительство успело представить депутатам недостающие расчёты.

Поправки к документу принимаются до 1 марта.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края:

Два пакета поправок, внесенных губернатором, прежде всего, усиливают бюджет развития. Большинство средств пойдет на инвестирование общественной инфраструктуры и автодорожного строительства. Что касается социальных статей расходов бюджета, то я бы хотел отметить здравоохранение. Дополнительные средства предусмотрены на реабилитацию кардиобольных после операций. Будет расширен перечень необходимых лекарств для льготных категорий граждан: для детей в возрасте до 3-х лет, детей из многодетных семей, для больных, страдающих онкологическими заболеваниями. Первый пакет поправок в бюджет, который правительство Пермского края предлагает принять в двух чтениях, касается выполнения госпрограмм. Такая оперативность связана с соблюдением необходимых условий по софинансированию нацпроектов, также это важно для выполнения регламента по действующим контрактам, для того, чтобы максимально эффективно использовать время строительного сезона.