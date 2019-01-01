Дмитрий Енцов журналист Власти до сих пор надеются на приход IKEA в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время instagram-конференции 17 декабря рассказал, что до сих пор надеется, что руководство IKEA примет решение о размещении гипермаркета в Перми.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Надеюсь, что IKEA примет решение о «приходе» в Пермь. К сожалению, прошло то время, когда они стучались во все двери по этому вопросу.

Губернатор отметил, что прошлые власти упустили возможность «задержать» интерес компании к Перми. Затем руководство IKEA потеряло интерес к городу и стало развивать сеть в других регионах.

«Но мы будем рады, если они «вернутся», готовы найти земельные участки для этого, поменять зонирование», — отметил губернатор.



