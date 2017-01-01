Умер писатель Вячеслав Запольских

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Фото: Вконтакте

Вячеслав Николаевич Запольских для нас, журналистов Издательского дома «Компаньон», — просто Слава, коллега и товарищ, один из тех журналистов, которые работали в газете «Новый компаньон» с первых дней её существования.

Читателям НК его имя вряд ли знакомо, но отлично знакомы материалы, которые он подписывал псевдонимами — «Павел Копейщиков» и «К. Матроскин». Со временем его статьи, несомненно, станут богатейшим источником научных работ о том, что такое журналистика эпохи перестройки — острая, субъективная, порой запальчивая и блестящая с точки зрения владения пером, остроумия, изумительного чувства слова и стиля.

Сам Запольских, впрочем, считал журналистику не более чем источником заработка. Он не зря подписывался псевдонимами — своё имя, свой несомненный талант и свою фантастическую работоспособность он берёг для другого — писательского творчества. Вячеслав Николаевич был блестящим автором фантастических произведений — рассказов, повестей и даже больших романов, которые он писал с изумительной по нашим временам тщательностью в проработке всех деталей. Преданность жанру фантастики сказалась в том, что на протяжении многих лет он издавал журнал «Лавка фантастики», вкладывая в него свои личные скромные средства. Его парадоксальный ум и сложный характер мешали его профессиональной реализации, и лишь недавно московское издательство «Престиж бук» открыло этот бриллиант и приступило к изданию собрания его сочинений.

Последние годы Вячеслав Запольских жил наперегонки с тяжелейшей болезнью. Болезнь победила: писатель умер, нескольких дней не дождавшись прибытия в Пермь тиража своей первой книги, которая, несомненно, станет сенсацией на книжном рынке.

Его последняя запись в фейсбуке, датированная 25 июля, — стихи:

С легкою котомкой

Над ровной землей

Пролетает Боженька,

А спереди Святой.



Путь освещает,

Ночлег утепляет.

Так все это видится

С иконы золотой.

Пусть тебе не видно,

Зато не так обидно.

Ели шелестят,

Цыгане свистят.

Завтра снова странствие

Нет ему препятствия.

Деньги — картошка,

Надо их немножко.

Утро все ближе,

Потолок все ниже.

Мыши из хлева

Отжевали неба.

Клеточкой в конверте

Серое крыльцо,

По пути до церкви

Бросить письмецо:

Как-то ты, мой славный,

Калка иль Кундуз?

Мне не надо правды,

Дождиком упьюсь.

Не оплатишь близко

Судей да сады

Золотой номизмой

Греческой руды.

Плеснула сорога,

Хлопнуло весло, да.

Снова по дорожке,

Облизавши ложки.

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