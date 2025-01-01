Алёна Бронникова В преддверии выборов В краевом правительстве и муниципалитетах произошли кадровые изменения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начало года ознаменовалось в Прикамье сразу несколькими кадровыми перестановками в региональном и муниципальных аппаратах власти. В региональном правительстве свои должности покинули министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин, ушедший в администрацию Перми на должность замглавы города, а также вице-премьер правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев, который продолжит работу в статусе советника губернатора по той же тематике.

Кроме того, в конце прошлого года глава краевого министерства тарифного регулирования и энергетики Мария Козлова заявила об уходе с поста по собственному желанию. В январе на её место исполняющим обязанности был назначен начальник управления регулирования и контроля ведомства Сергей Россихин.

В ведение зампреда правительства Андрея Алякринского, курирующего инфраструктурный блок, перешли также минЖКХ, ИГЖН и фонд капремонта. Под руководство первого заместителя председателя краевого правительства Ольги Антипиной перешло краевое минтарифов. Глава региона Дмитрий Махонин объяснил процесс перераспределения полномочий приведением структуры регионального правительства в соответствие с федеральной.

В январе в муниципалитетах продолжились выборы глав администраций. Часть действующих руководителей сохранили свои должности: глава Кочёвского округа Александр Юркин (занимает пост с 2016 года), глава Юрлинского округа Татьяна Моисеева (с 2011 года), глава Уинского округа Алексей Зелёнкин (с 2017 года), в декабре в ЗАТО Звёздном также был переизбран Александр Швецов (с 2019 года). В нескольких территориях были назначены новые руководители: на период конкурсных процедур в Еловском округе исполнять обязанности будет замглавы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов, главой Сивинского округа стал замглавы по развитию инфраструктуры Алексей Чурсов, а в декабре Красновишерский округ возглавила бывший мировой судья Анна Мельчарик. В феврале и марте изберут глав в Осе, Гайнах, Чусовом и Косе.

Особое внимание в январе было привлечено к Пермскому муниципальному округу. В середине месяца в администрацию муниципалитета перешла первый замглавы мэрии Перми Ольга Андрианова, её место в статусе и.о. заняла Мария Норова. Следом из администрации Перми ушёл начальник департамента дорожного хозяйства Дмитрий Мясоедов. По информации СМИ, он займёт должность замглавы Пермского округа.

На заседании краевого правительства 29 января Дмитрий Махонин раскритиковал работу руководства округа, и 30 января стало известно об уходе с должности главы Владимира Цветова. На время конкурсных процедур исполняющим обязанности была назначена Ольга Андрианова.

Развитие Пермского округа

Пермские эксперты отметили, что ротация кадров в муниципалитетах — закономерный процесс, обусловленный как окончанием контрактов руководителей, так и подготовкой к выборам 2025 и 2026 годов. Изменения в составе Пермского муниципального округа политологи связывают с развитием Пермской городской агломерации.

Олег Борисенко, политтехнолог:

— Происходит естественный процесс, новый цикл при окончании контрактов глав округов и их полномочий. Тренды в большей степени связаны с развитием Пермской городской агломерации. Это один из самых крупных мегаполисов, у него существуют большие интересы не только в самой Перми, но и на близлежащей территории. Пермский район тесно связан с Пермью: Лобаново, Фролы, Ферма, Култаево, Кондратово — по сути, это уже городские микрорайоны.

Пермь — это финансовый центр и инвестиции. Пермский округ — центр коммуникаций, логистический. Дальнейшие изменения в составе администрации Пермского округа возможны для реализации многих инфраструктурных проектов. Это место достаточно перспективное для крупных инвестиций, и оно будет развиваться, поэтому блок администрации в силу территориального значения округа будет усиливаться, а её деятельность будет более подчинена краевым властям. Деньги идут из города, а за деньгами нужен присмотр.

Алёна Садилова, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук ПГНИУ:

— На мой взгляд, муниципальные ротации, которые начались ещё с прошлого года, являются ярким маркером подготовки к новым электоральным циклам. В этом году состоятся выборы губернатора Пермского края. В следующем году будет большой электоральный процесс, связанный сразу с тремя уровнями: выборы в Пермскую городскую думу, в Законодательное собрание Пермского края и в Государственную думу РФ. И от руководителей территорий будет многое зависеть, как пройдут эти выборы. Естественно, есть запрос на то, чтобы они прошли спокойно, без конфликтов, и легитимно.

Пермский муниципальный округ в отличие от других территорий очень крупный. Доля его жителей составляет более 120 тыс. человек, то есть в нём проживает большое количество избирателей, он активно застраивается и развивается, его размеры сопоставимы с одним из районов Перми. Поэтому здесь нужен крепкий хозяйственник, и выстроенный на высоком уровне политический менеджмент.

У Владимира Цветова была непростая задача, когда он заступил на свою должность, с которой он, в принципе, справился: завершил объединение муниципалитета, налаживание определённых, важных для края процессов. Однако поступившая недавно от губернатора публичная критика, вероятно, имеет объективные обоснования. И точно не является «первым предупреждением».

Выборы — это и всплеск политической и общественной активности, и повод выплеснуть социальную напряжённость. И чтобы предотвратить вовремя рост этой напряжённости, были приняты вполне логичные управленческие решения.

Как обратила внимание Алёна Садилова, назначение Ольги Андриановой исполняющей обязанности главы округа не является спонтанным решением, и подготовка к нему велась заранее.

Задачи руководителей муниципалитетов

Эксперты также не исключают и дальнейших ротаций в составах администраций муниципалитетов Прикамья. По словам Олега Борисенко, главная задача руководителей округов заключается в возможности обеспечить стабильность территорий и эффективность управления местных органов. При этом не у всех чиновников есть желание продолжать свою деятельность, а в каких-то случаях играют роль здоровье и возраст.

«Работа глав муниципалитетов достаточно непростая. С одной стороны — высокие требования к ним, с другой — недостаток финансирования, с третьей — внимание правоохранительных органов», — сообщил он.

С приходом нового руководства изменения могут произойти также и в административной команде. «Надо понимать, что смена команды не всегда означает, что команда была плохая. Это значит, что команда набиралась под определённые задачи, и она с ними справилась. Теперь стоят другие цели, поэтому меняются и участники», — пояснила Алёна Садилова.

Относительно Еловского и Сивинского округов она предположила, что смена руководства произошла больше в силу необходимости муниципалитетам новой энергии. А говоря о предстоящих выборах в Осинском округе, она отметила, что решение вызывает определённый интерес. Возникший между действующим главой Алексеем Григорьевым и частью депутатов местной думы конфликт необходимо нивелировать, уверена эксперт, и перейти к выстраиванию процессов взаимодействия между населением, представительными органами и институтом главы территории.

Говоря о задачах, которые стоят перед муниципалитетами, эксперты отметили, что они будут связаны с приоритетами, представленными на федеральном уровне. По словам Алёны Садиловой, вектор политики правительства сейчас направлен на социальную проблематику и решение социальных задач.

«Мы сейчас перешли в такую стадию, когда, кроме обычных институтов типа политических партий, общественных организаций и системы государственных и муниципальных учреждений, требуются ещё дополнительные специалисты, которые эту социальную ткань и представят по-новому, и вообще создадут эту социальную ткань», — добавила она.





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