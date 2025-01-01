И.о. главы минтарифов Прикамья назначен Сергей Россихин Прежний руководитель ведомства Мария Козлова ушла в отставку Поделиться Твитнуть

Исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Сергей Россихин. Об это «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приступает к обязанностям с сегодняшнего дня, сроки не обговаривались», — сказали в министерстве.

Отметим, в конце декабря прошлого года стало известно, что глава минтарифов Прикамья Мария Козлова уходит со своего поста по собственному желанию. Её последним рабочим днём называлась дата 19 января 2025 года. Сообщалось, что вместо Козловой могут назначить начальника управления регулирования и контроля минтарифов Пермского края Сергея Россихина.

Марина Козлова возглавила министерство в начале ноября 2022 года. Прежним главой ведомства была Вера Ануфриева, которая ушла в декрет.

До своего назначения Козлова работала первым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.