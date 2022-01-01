Минтарифов Пермского края с 1 ноября возглавит Мария Козлова ФАС России согласовала её кандидатуру ещё в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края с 1 ноября возглавит Мария Козлова. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе министерства.

С июня должность руководителя минтарифов в статусе и.о. занимает заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Кокорев. Прежним главой ведомства была Вера Ануфриева, она ушла в декрет.

Мария Козлова до назначения работала первым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Она имеет два высших образования по специальностям «Менеджмент организации» и «Математические методы в экономике». Отмечается, что у неё имеется опыт работы на руководящих должностях, в частности, в ресурсоснабжающих организациях.

В августе сообщалось, что ФАС России согласовала кандидатуру Марии Козловой на должность министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края.





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