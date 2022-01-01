Елена Синица Согласована кандидатура на должность краевого министра тарифов и энергетики ФАС одобрила кандидатуру Марии Козловой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФАС России согласовала кандидатуру на должность министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Ведомство одобрило представление губернатора региона о назначении на эту должность Марии Козловой. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Мария Козлова имеет два высших образования по специальностям «Менеджмент организации» и «Математические методы в экономике». Отмечается, что у неё имеется опыт работы на руководящих должностях, в частности, в ресурсоснабжающих организациях.





На данный момент она является первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.





С июня должность руководителя минтарифов в статусе и.о. занимает вице-премьер краевого правительства Андрей Кокорев. Прежним главой ведомства была Вера Ануфриева, она ушла в декрет.

Напомним, с 2018 по 2020 год Андрей Кокорев уже руководил министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

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