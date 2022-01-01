В Прикамье вице-премьер Андрей Кокорев вернулся к руководству минтарифов
Исполнять обязанности министра чиновник будет временно
Вице-премьер краевого правительства Андрей Кокорев вернулся к руководству регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Исполнять обязанности министра Кокорев будет временно, пока руководитель ведомства Вера Ануфриева находится в декрете.
Напомним, с 2018 по 2020 год Андрей Кокорев уже руководил министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края два года.
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