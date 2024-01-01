Глава минтарифов Прикамья Мария Козлова покидает должность На её место прочат Сергея Россихина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова уходит со своего поста по собственному желанию.

Как сообщает газета «Звезда», она написала заявление об увольнении. Её последним рабочим днём станет 19 января 2025 года, а на её место может быть назначен начальник управления регулирования и контроля минтарифов Пермского края Сергей Россихин.

Марина Козлова возглавила краевое минтарифов в начале ноября 2022 года. Прежним главой ведомства была Вера Ануфриева, которая ушла в декрет.

До своего назначения Козлова работала первым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края. У неё два высших образования по специальностям «Менеджмент организации» и «Математические методы в экономике». Отмечается, что у неё имеется опыт работы на руководящих должностях, в частности, в ресурсоснабжающих организациях.

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