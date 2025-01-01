Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В правительстве Пермского края – перераспределение полномочий Два вице-премьера покидают свои должности Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Заседание правительства Пермского края 29 января началось с сообщения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о перераспределении полномочий внутри правительства региона. По словам главы Прикамья, этот процесс продиктован необходимостью приведения структуры регионального правительства в соответствие со структурой правительства Российской Федерации.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, инспекция государственного жилищного надзора и фонд капремонта края переходит в инфраструктурный блок под руководством вице-премьера правительства Андрея Алякринского.

Министерство тарифного регулирования и энергетики перейдет в блок первого зампреда краевого правительства Ольги Антипиной.

Два министра покидают правительство; оба работали в жилищно-коммунальной сфере. Заместитель председателя правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев продолжит работу в статусе советника губернатора по той же тематике. Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин переходит на работу в администрацию Перми на должность заместителя главы города, где он также будет курировать сферу ЖКХ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.