Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший вице-премьер краевого правительства наведёт порядок в Пермском округе Такое поручение Андрею Кокореву дал губернатор Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Андрей Кокорев

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства 29 января поручил двум своим заместителям — бывшему и нынешнему — заняться сферой ЖКХ и радикально её улучшить.

Как уже сообщал «Новый компаньон», вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский, курирующий инфраструктурный блок, получил в своё ведение министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, инспекцию государственного жилищного надзора и фонд капремонта края.

Дмитрий Махонин попросил его особое внимание уделить работе муниципальных предприятий.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Что касается задач, которые стоят перед Андреем Владимировичем, особое внимание надо уделять работе муниципальных предприятий. Наша задача — сделать их все безубыточными, поскольку субсидирование из муниципальных бюджетов, в общем-то, неэффективно. Предприятия должны работать на самоокупаемости. Для этого надо сделать очень много и обратить особое внимание на прохождение осенне-зимнего периода. Здесь, в общем-то, времени нет, надо с колёс начинать руководить процессом.

К Андрею Кокореву, который раньше руководил сферой ЖКХ, а сейчас покидает должность вице-премьера и переходит в статус советника губернатора, у главы региона тоже есть поручение: наведение порядка в сфере ЖКХ в Пермском муниципальном районе.

Дмитрий Махонин:

— Всё, что мы проанализировали, все концессионные соглашения, фактически не работают. Это квазиконцессии, никаких инвестиций нет. Аренные договоры заключены с мелкими конторками, которые фактически выкачивают средства системы ЖКХ, не модернизируют её. Мы, по сути дела, получим через какое-то время коллапс. Я об этом говорил неоднократно, к сожалению, не был услышан руководством территории, поэтому Андрей Александрович, памятуя ваш опыт, я прошу самым непосредственным образом этот вопрос взять на себя и заниматься им.

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