Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Бывший вице-премьер краевого правительства наведёт порядок в Пермском округе
Такое поручение Андрею Кокореву дал губернатор Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства 29 января поручил двум своим заместителям — бывшему и нынешнему — заняться сферой ЖКХ и радикально её улучшить.
Как уже сообщал «Новый компаньон», вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский, курирующий инфраструктурный блок, получил в своё ведение министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, инспекцию государственного жилищного надзора и фонд капремонта края.
Дмитрий Махонин попросил его особое внимание уделить работе муниципальных предприятий.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
— Что касается задач, которые стоят перед Андреем Владимировичем, особое внимание надо уделять работе муниципальных предприятий. Наша задача — сделать их все безубыточными, поскольку субсидирование из муниципальных бюджетов, в общем-то, неэффективно. Предприятия должны работать на самоокупаемости. Для этого надо сделать очень много и обратить особое внимание на прохождение осенне-зимнего периода. Здесь, в общем-то, времени нет, надо с колёс начинать руководить процессом.
К Андрею Кокореву, который раньше руководил сферой ЖКХ, а сейчас покидает должность вице-премьера и переходит в статус советника губернатора, у главы региона тоже есть поручение: наведение порядка в сфере ЖКХ в Пермском муниципальном районе.
Дмитрий Махонин:
— Всё, что мы проанализировали, все концессионные соглашения, фактически не работают. Это квазиконцессии, никаких инвестиций нет. Аренные договоры заключены с мелкими конторками, которые фактически выкачивают средства системы ЖКХ, не модернизируют её. Мы, по сути дела, получим через какое-то время коллапс. Я об этом говорил неоднократно, к сожалению, не был услышан руководством территории, поэтому Андрей Александрович, памятуя ваш опыт, я прошу самым непосредственным образом этот вопрос взять на себя и заниматься им.
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