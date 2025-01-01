Александра Юркина переизбрали главой Кочёвского округа Прикамья Он приступит к исполнению обязанностей с 24 января Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Юркина

Депутаты Кочёвской окружной думы единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Александра Юркина. К исполнению обязанностей он приступит с 24 января. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Как ранее писал «Новый компаньон», на пост главы округа также претендовала начальник отдела по социально-экономическому развитию администрации муниципалитета Екатерина Вавилина.

Александр Юркин руководит территорией с сентября 2016 года. В 2020 году он уже переизбрался на пост.

Напомним, в конце ноября прошлого года, прокуратура закончила проверку в администрации Кочёвского округа. Ведомство проверяло законодательство о противодействии коррупции. После этого прокурор обратился в суд с иском, потребовав отставки главы муниципалитета Юркина в связи с утратой доверия.

Причиной стал выявленный ранее конфликт интересов в деятельности первого замглавы администрации, но по внесённым актам реагирования в адрес Александра Юркина меры не принимались. Замглавы уволили только после обращения прокурора в суд в мае 2024 года.

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