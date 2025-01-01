Алёна Бронникова В Кочёвском округе Прикамья определили кандидатов на пост главы Руководителя изберут 23 января Поделиться Твитнуть

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Конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Кочёвского муниципального округа Прикамья. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

На должность руководителя муниципалитета будут претендовать два кандидата. За пост поборются действующий глава территории Александр Юркин и начальник отдела по социально-экономическому развитию Кочёвской администрации Екатерина Вавилина. Вопрос об избрании главы будет рассмотрен депутатами местной думы. Заседание состоится 23 января.

Александр Юркин руководит округом с 2016 года. Ранее он возглавлял Земское собрание Кочёвского района. На выборах главы муниципалитета в 2020 году за его кандидатуру проголосовали 12 из 15 депутатов.

Ранее стало известно, что главу Осинского городского округа определят 28 февраля. Предполагается, что в конкурсе примет участие действующий руководитель Алексей Григорьев.

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