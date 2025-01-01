В Прикамье главу Осинского ГО определят 28 февраля Заявки от кандидатов принимаются с 20 января Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

На внечередном заседании думы Осинского городскго округа депутаты определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы.

По данным телеграм-канала «На местах», документы от кандидатов на конкурс принимаются с 20 января по 20 февраля 2025 года, а 28 февраля выберут основных кандидатов.

Предполагается, что в конкурсе примет участие и действующий глава округа Алексей Григорьев, который руководит муниципалитетом с 2020 года.

Главу округа определят по результатам конкурса — представителям администрации губернатора региона и местным депутатам представят программы кандидатов. После этого депутатам местной думы представят претендентов, получивших наиболее высокие оценки. Главой муниципалитета станет тот, кто получит поддержку большинства депутатов думы.

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