Елена Синица Конкурс на должность главы Осы планируют назначить 14 января Состав конкурсной комиссии на данный момент не определён Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Внеочередное заседание думы Осинского городского округа запланировано на 14 января. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, один из вопросов повестки связан с назначением конкурса на должность главы муниципалитета.

Состав конкурсной комиссии на данный момент не определён. Главу округа определят по результатам конкурса — представителям администрации губернатора региона и местным депутатам представят программы кандидатов.

Затем депутатам местной думы представят претендентов, получивших наиболее высокие оценки. Главой муниципалитета станет тот, кто получит поддержку большинства депутатов думы.

Ранее сообщалось, что на пост главы Сивинского муниципального округа претендуют три человека.

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