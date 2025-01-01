Елена Синица На пост главы Сивинского муниципального округа претендуют три человека Кандидатов на пост руководителя территории объявят 22 января Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Сивинского муниципального округа

В пятницу, 10 января, завершился приём документов на пост главы Сивинского муниципального округа. На пост заявились три человека, сообщает газета «Звезда», ссылаясь на собственные источники.

В их числе: начальник управления развития инфраструктуры администрации муниципалитета Алексей Чурсов, помощник главы Сергей Юдин, директор пермского предприятия ООО «Уралвенткомплект» Андрей Кашин.

Кандидатов на пост руководителя территории объявят 22 января. После того как будут представлены программы развития муниципалитета, выступления оценит комиссия. В неё входят представители муниципалитета и администрации губернатора региона.

Те, кто получат максимальные баллы, будут представлены на рассмотрение депутатов Сивинской думы. Главой Сивинского муниципального округа станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

Напомним, прошлый глава муниципалитета досрочно покинул пост в октябре 2024 года, он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов.





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