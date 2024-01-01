Алёна Бронникова В Прикамье прокуратура потребовала отставки главы муниципалитета Иск направлен в суд Поделиться Твитнуть

После проверки администрации Кочёвского муниципального округа надзорным органом на соблюдение законодательства о противодействии коррупции прокурор обратился в суд с иском, потребовав отставки главы муниципалитета Александра Юркина в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Отмечается, что ранее был выявлен конфликт интересов в деятельности первого замглавы администрации, но по внесённым актам реагирования в адрес Александра Юркина меры не принимались. Замглавы был уволен только после обращения прокурора в суд в мае 2024 года.

«Указанные обстоятельства послужили впоследствии основанием для внесения представления в думу муниципального округа с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета в связи с утратой доверия», — рассказали в прокуратуре.

Однако депутаты отказали в удовлетворении требований. После этого прокурор обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий Александра Юркина в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Как писал «Новый компаньон», прокуратура выявила нарушения во время проверки администрации на предмет исполнения законодательства о соблюдении требований при проведении закупочных процедур для муниципальных нужд . Было установлено, что с 2021 по 2022 год один из заместителей главы мэрии не создал приёмочную комиссию, которой подрядчик предоставляет документацию о качестве проведённых работ и использованных материалов.

За счёт средств бюджета были оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника. Основанием для проведения проверки стала жалоба одной из сирот, которая получила жильё в доме на ул. Дружной, 1.

Таким же образом были приняты работы по строительству спортивного объекта, построенного в рамках проекта инициативного бюджетирования — в полном объёме и без исполнительной документации. Несмотря на нарушения, чиновник не проинформировал уполномоченный орган о возникновении конфликта интересов и не принял меры по его предотвращению. В связи с этим прокурор внёс главе администрации Кочёвского муниципального округа представление об устранении выявленных нарушений.

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