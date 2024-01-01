Максим Артамонов В Пермском крае по требованию прокуратуры уволили заместителя главы местной администрации Чиновник лишился должности в связи с утратой доверия Поделиться Твитнуть

Прокуратура Кочёвского округа Пермского края провела проверку в местной администрации на предмет исполнения законодательства о противодействии коррупции и соблюдения требований при проведении закупочных процедур для муниципальных нужд. Итогом проверки стало увольнение замглавы администрации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что с 2021 по 2022 год один из заместителей главы администрации нарушил законодательство — не создал приёмочную комиссии, которой подрядчик предоставляет документацию о качестве проведённых работ и использованных материалов. В частности, за счёт средств бюджета оплачены работы по содержанию дома для детей-сирот подрядчику, который являлся родственником чиновника.

Таким же образом был принят спортивный объект, построенный в рамках проекта инициативного бюджетирования. Работы были приняты в полном объёме, однако без исполнительной документации.

Несмотря на нарушения, чиновник не проинформировал уполномоченный орган о возникновении конфликта интересов, а также не принял меры, чтобы его предотвратить или урегулировать, посчитали в прокуратуре.

В связи с этим прокурор внёс главе администрации Кочёвского муниципального округа представление об устранении выявленных нарушений. Однако в администрации чиновники отказались удовлетворять требования прокуратуры. Поэтому в суд было направлено исковое заявление. Прокурор потребовал уволить заместителя главы в связи с утратой доверия.

В итоге Кочёвский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме. Фактическое исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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