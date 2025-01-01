Глава Еловского округа Пермского края ушёл в отставку И.о. назначили его зама Поделиться Твитнуть

Антон Чечкин

Константин Долгановский

На сегодняшнем заседании думы Еловского муниципального округа депутаты приняли отставку главы муниципалитета Антона Чечкина, который руководил территорией более десяти лет.

На период конкурсных процедур исполнять обязанности руководителя территории будет заместитель главы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов, сообщает телеграм-канал «На местах».

Напомним, Антон Чечкин руководил муниципалитетом с 2015 года. Ранее он работал председателем совета депутатов Еловского сельского поселения, главой администрации Елово. В 2020 году район был преобразован в муниципальный округ, а в ноябре того же года Чечкина переизбрали главой.

Отметим, сегодня также состоялась отставка главы Пермского муниципального округа. Свой пост покинул Владимир Цветов, которого ранее раскритиковал губернатор Пермского края. Место Цветова заняла бывший вице-мэр Перми Ольга Андрианова.

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