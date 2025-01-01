Глава Пермского округа ушёл в отставку Накануне работу в округе раскритиковал губернатор Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края сообщает в своём телеграм-канале «На местах», что 30 января на заседании Думы Пермского муниципального округа депутаты приняли отставку главы округа Владимира Цветова.

Исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур будет первый заместитель главы округа Ольга Андрианова.

Накануне, 29 января, на заседании правительства Пермского края губернатор Прикамья Дмитрий Махонин резко критиковал работу в Пермском округе и поручил своему советнику Андрею Кокореву разобраться в сфере ЖКХ в этой территории.

Ещё днём ранее, 28 января, состоялось заседание Совета глав муниципалитетов Пермского края, которое планировалось транслировать в «VKVideo», однако трансляция была отменена по неизвестным для СМИ причинам.

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