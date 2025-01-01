Главой Сивинского округа Прикамья стал Алексей Чурсов Он приступит к исполнению обязанностей с 31 января Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Сивинского муниципального округа

Депутаты думы Сивинского муниципального округа поддержали кандидатуру исполняющего полномочия главы округа Алексея Чурсова.

По данным телеграм-канала «На местах», к исполнению обязанностей чиновник приступит с 31 января.

Алексей Чурсов ранее работал заместителем главы администрации округа и начальником управления развития инфраструктуры.

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе конкурсная комиссия определила на пост главы Сивинского округа в качестве двух основных кандидатов Алексея Чурсова и помощника руководителя муниципалитета по мобилизационной работе Сергея Юдина.

Напомним, приём документов на пост главы территории завершился 10 января. Тогда претендентов было трое: Алексей Чурсов, Сергей Юдин и директор пермского предприятия ООО «Уралвенткомплект» Андрей Кашин.

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