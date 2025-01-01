На пост руководителя Сивинского округа Прикамья претендуют два кандидата Один из них и.о. главы муниципалитета Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Сивинского муниципального округа

По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Сивинского округа будут претендовать исполняющий полномочия главы округа Алексей Чурсов и помощник руководителя муниципалитета по мобилизационной работе Сергей Юдин.

По данным телеграм-канала «На местах», вопрос об избрании главы округа депутаты должны рассмотреть на очередном заседании местной думы 30 января.

Как ранее писал «Новый компаньон», 10 января завершился приём документов на пост главы Сивинского муниципального округа. На эту должность заявились три человека. В их числе были начальник управления развития инфраструктуры администрации муниципалитета Алексей Чурсов, помощник главы Сергей Юдин и директор пермского предприятия ООО «Уралвенткомплект» Андрей Кашин.





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