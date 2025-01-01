Министр ЖКХ Артём Балахнин займёт пост вице-мэра Перми Игорь Субботин покидает администрацию города Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

Артём Балахнин завершает свою работу в должности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Его увольнение с поста запланировано на 3 февраля. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ожидается, что Балахнин займёт пост заместителя главы Перми, ответственного за блок «Развитие инфраструктуры». На текущий момент эту должность занимает Игорь Субботин, который, как пишет издание, оставляет мэрию. «Новый компаньон» направил запрос в администрацию города.

Артём Балахнин пришёл в министерство в октябре 2021 года, ранее работал руководителем министерства тарифного регулирования. Также имел опыт работы в ПАО «Т Плюс». В марте 2020 года Балахнин стал заместителем министра ЖКХ и курировал теплоснабжение, а в ноябре того же года возглавил министерство тарифного регулирования и энергетики.

Игорь Субботин работает заместителем главы администрации Перми с 2018 года.

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