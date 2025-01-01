Начальник пермского департамента дорог и благоустройства покидает должность
Дмитрий Мясоедов руководил ведомством с 2022 года
Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов уходит со своей должности. Его последний день на работе — 28 января, об этом сообщили в пресс-службе мэрии «Новому компаньону». Кто будет исполнять его обязанности, в администрации объявят позже. Куда уходит Мясоедов, в мэрии не комментируют: «Это личные планы Дмитрия Анатольевича».
По информации «Коммерсантъ-Прикамье», исполняющим обязанности начальника департамента станет заместитель руководителям ведомства Ринат Зинатов.
Издание также уточнило, что Мясоедов займёт должность заместителя главы в администрации Пермского муниципального округа.
Напомним, ранее занимавшая пост первого заместителя главы Перми Ольга Андрианова также перешла на работу в администрацию МО.
Дмитрий Мясоедов руководил пермским департаментом с мая 2022 года, до этого он работал первым заместителем в том же подразделении.
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