Начальник пермского департамента дорог и благоустройства покидает должность Дмитрий Мясоедов руководил ведомством с 2022 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов уходит со своей должности. Его последний день на работе — 28 января, об этом сообщили в пресс-службе мэрии «Новому компаньону». Кто будет исполнять его обязанности, в администрации объявят позже. Куда уходит Мясоедов, в мэрии не комментируют: «Это личные планы Дмитрия Анатольевича».

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», исполняющим обязанности начальника департамента станет заместитель руководителям ведомства Ринат Зинатов.

Издание также уточнило, что Мясоедов займёт должность заместителя главы в администрации Пермского муниципального округа.

Напомним, ранее занимавшая пост первого заместителя главы Перми Ольга Андрианова также перешла на работу в администрацию МО.

Дмитрий Мясоедов руководил пермским департаментом с мая 2022 года, до этого он работал первым заместителем в том же подразделении.

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