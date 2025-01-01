Елена Синица Первый заместитель главы Перми Ольга Андрианова сменит место работы с 20 января Она переходит в администрацию Пермского муниципального округа Поделиться Твитнуть

Ольга Андрианова

Константин Долгановский

Первый замглавы администрации Перми Ольга Андрианова перейдёт на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Об этом сообщает газета «Звезда».

Как уточняет издание, Андрианова займёт пост заместителя главы муниципалитета с 20 января.





Ранее в СМИ появлялась информация, что Андрианова может возглавить Пермский муниципальный округ. Тогда действующий глава округа Владимир Цветов сообщал, что продолжает исполнять обязанности главы.





Сейчас Андрианова работает первым заместителем главы Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года. До этого она работала в региональном УФАС, а также занимала должность первого замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

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