Пермский муниципальный округ может возглавить Ольга Андрианова Пост первого замглавы Перми может перейти к Яне Фурман Поделиться Твитнуть

Ольга Андрианова

Константин Долгановский

На посту нового руководителя Пермского муниципального округа может оказаться Ольга Андрианова, занимающая в данный момент должность первого заместителя главы Перми. Есть вероятность, что её назначение состоится после того, как в отставку уйдёт нынешний руководитель округа Владимир Цветов. Ожидается, что это произойдёт либо в конце декабря 2024 года, либо в январе 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на информированные источники.

В случае назначения Андриановой, пост первого заместителя может занять вице-мэр Перми Яна Фурман.

Сам Владимир Цветов, комментируя ситуацию, отметил, что продолжает исполнять обязанности главы муниципального округа, добавив: «Я нахожусь в команде губернатора Пермского края. Любой муниципалитет работает в сотрудничестве с региональными властями, и решение остается за главой региона».

Владимир Цветов находится на должности руководителя Пермского муниципального района с апреля 2021 года, а Ольга Андрианова выполняет функции первого заместителя по вопросам развития территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года, в сентябре того же года Яна Фурман стала вице-мэром по экономике

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