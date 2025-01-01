Главой Юрлинского округа Прикамья переизбрали Татьяну Моисееву Новый срок её полномочий начнётся с 25 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании думы Юрлинского округа 24 января депутаты поддержали кандидатуру Татьяны Моисеевой на должность руководителя муниципалитета.

По данным телеграм-канала «На местах», новый срок её полномочий начнётся 25 января.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», основными претендентами на пост главы округа были Татьяна Моисеева и её заместитель по социальному и экономическому развитию Наталья Мелехина. Этих кандидаток на должность руководителя территории определила конкурсная комиссия.

Татьяна Моисеева возглавляет Юрлинский округ с 2011 года.

Напомним, на этой неделе в Гайнском округе конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов, претендующих на должность руководителя муниципалитета. Речь идёт о действующем главе Елизавете Шалгинских и её помощнике по общественной безопасности Вячеславе Лодягине.

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