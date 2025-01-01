Глава Юрлинского округа Прикамья может сохранить пост Руководителя территории выберут в конце этой недели Поделиться Твитнуть

В Юрлинском округе Пермского края определили кандидатов на должность главы муниципалитета. По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы округа претендуют действующий глава территории Татьяна Моисеева и её заместитель по социальному и экономическому развитию Наталья Мелехина.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», вопрос избрания главы планируют рассмотреть на очередном заседании местной думы 24 января.

Напомним, ранее были определены кандидаты на должность главы территории в Уинском округе Прикамья. На этот пост претендуют тоже два кандидата: один из них действующий глава Алексей Зелёнкин, а второй - начальник Аспинского территориального отдела администрации Уинского округа Татьяна Яковлева. Решение о выборе главы депутаты местной думы примут 30 января.

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