Елена Синица В Уинском округе определены кандидаты на должность главы территории На очередном заседании местной думы 30 января будет рассмотрен вопрос об избрании главы округа Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Уинском округе определили кандидатов на должность главы территории. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Уинского округа будут претендовать два кандидата: действующий глава округа Алексей Зелёнкин и начальник Аспинского территориального отдела администрации Уинского округа Татьяна Яковлева», — говорится в сообщении.





На очередном заседании местной думы 30 января будет рассмотрен вопрос об избрании главы округа.





Ранее сообщалось , что конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Кочёвского муниципального округа Прикамья. Кроме этого, стало известно, что на внеочередном заседании думы Осинского городского округа депутаты определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.