На севере Прикамья определили двух кандидатов на пост главы округа В руководители Гайн метят Елизавета Шалгинских и Вячеслав Лодягин Поделиться Твитнуть

В Гайнском округе конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов, претендующих на должность руководителя муниципалитета.

По данным телеграм-канала «На местах», речь идёт о действующем главе Елизавете Шалгинских и её помощнике по общественной безопасности Вячеславе Лодягине.

Ожидается, что вопрос избрания главы округа депутаты местной думы рассмотрят 4 февраля.

Напомним, на этой неделе по итогам заседания конкурсной комиссии стало известно , что на пост главы Сивинского округа будут претендовать исполняющий полномочия главы округа Алексей Чурсов и помощник руководителя муниципалитета по мобилизационной работе Сергей Юдин. Вопрос избрания главы округа депутаты должны рассмотреть на очередном заседании местной думы 30 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.