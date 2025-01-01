В Прикамье переизбрали главу Уинского округа
Руководителем муниципалитета вновь стал Алексей Зеленкин
Депутаты думы Уинского округа в ходе состоявшегося заседания единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа Алексея Зеленкина.
Как сообщает телеграм-канал «На местах», он приступит к исполнению обязанностей с 31 января.
Алексей Зеленкин впервые стал главой территории в марте 2017 года.
Напомним, в середине января по итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Уинского округа претендовали два кандидата: Алексей Зелёнкин и начальник Аспинского территориального отдела администрации Уинского округа Татьяна Яковлева.
Как ранее писал «Новый компаньон», кандидатов на должность главы муниципалитета определили и в Юрлинском округе. На эту должность претендуют действующий глава территории Татьяна Моисеева и её заместитель по социальному и экономическому развитию Наталья Мелехина.
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