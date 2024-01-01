Алёна Бронникова Красновишерский округ в Прикамье возглавила бывший мировой судья К исполнению обязанностей Анна Мельчарик приступит с 24 декабря Поделиться Твитнуть

Главой Красновишерского городского округа в Прикамье стала бывший мировой судья Анна Мельчарик. По информации telegram-канала «На местах», к исполнению обязанностей она приступит уже во вторник, 24 декабря.

«Депутаты местной думы единогласно поддержали кандидатуру на должность главы округа — главы администрации Анну Мельчарик. К исполнению обязанностей она приступает с 24 декабря», — сообщается в посте.

Анна Мельчарик до этого замещала должность заместителя прокуратуры Соликамского округа, работала мировым судьёй в Красновишерском округе. На новом посту она сменит Евгения Верещагина, который отказался от участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы. Как сообщалось ранее, он уходит со своего поста по собственной инициативе. Руководителем муниципалитета он работал с 2014 года.

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