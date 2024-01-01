Максим Артамонов Не «Содействием» единым Вспоминаем пять резонансных уголовных дел в отношении пермских чиновников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 31 января, был вынесен приговор бывшему вице-премьеру Прикамья Елене Лопаевой по делу о хищениях денег фонда «Содействия». Ей дали четыре года колонии общего режима и присудили штраф в 500 тыс. руб. За последние два года это не единственный резонансный судебный процесс. «Новый компаньон» вспомнил пять самых громких уголовных дел в отношении пермских чиновников, которые произошли за последнее время.

Хищения при строительстве зоопарка

В июле прошлого года в Ленинский районном суде Перми был вынесен приговор бывшему главе краевого управления капитального строительств Дмитрию Левинскому и его заместителю Виталию Габову. Их судили за мошенничество в ходе строительства зоопарка. Чиновника приговорили к девяти годам колонии строгого режима (по совокупности с предыдущими приговорами) и штрафу 15 млн руб, а его заместителя — к пяти годам общего режима. С обоих осуждённых совокупно будет взыскана сумма ущерба в 353 млн руб.

Дмитрий Левинский

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Следствие считает, что Левинский и его подчинённый Габов в 2017 и 2018 годах подписывали акты о приёмке работ на стройке нового зоопарка. При этом подрядчик эти работы не выполнял. Поступившие из бюджета средства обналичивались. В результате сумма ущерба краевому бюджету составила более 353 млн руб.

Осуждённые и их адвокаты пытались обжаловать приговор в Пермском краевом суде, но безуспешно. Из назначенного им наказания исключено было лишь указание на запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. В начале февраля стало известно, что бывший начальник УКС Прикамья будет отбывать наказание за пределами региона — его этапировали в Рязань.

Дело Уголькова-Дронова

В конце января Пермский районный суд вынес приговор экс-руководителю «Горсвета» Игорю Дороднову. Чиновник проходит фигурантом по уголовному дело о посредничестве при передаче взятки в размере 15,8 млн руб. экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову.

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

Суд назначил Дороднову наказание в виде штраф на сумму 2,5 млн руб. с рассрочкой платежа на пять месяцев. Свою вину Дороднов признал и сотрудничал со следствием после задержания сотрудниками УФСБ». Изначально гособвинение просило назначить Дороднову 7,5 года в колонии и запретить работать на госслужбе в течение четырёх лет, а также взыскать штраф в двукратном размере взятки.

Игоря Дороднова задержали летом 2023 года при посредничестве в передаче взятки, которую бизнесмен Павел Ковыев передал экс-руководителю Управления автодорог и транспорта Пермского края Андрею Уголькову. Сам Угольков признал свою вину. Бывшего чиновника отправили в СИЗО, однако отпустили в декабре 2023 года.

Главный пристав Прикамья

В конце сентября прошлого года Пермский краевой суд оставил без изменения приговор экс-главе Управления ФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову в основной части наказания. Главного судебного пристава региона обвинили в 40 преступлениях. Среди них — взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Ущерб от действий суд оценил в 222 млн руб.

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Приговор Кожевникову вынесли 31 мая в Пермском районном суде. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 15 млн руб. Бывшего пристава лишили чина советника юстиции второго класса и запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе.

После рассмотрения апелляции было изменено решение суда нижестоящей инстанции в части дополнительного наказания: краевой суд удовлетворил представление гособвинителя о конфискации у Кожевникова в собственность государства 15 972 900 руб., соответствующей общему размеру денег, полученных им в виде взяток.

Сам Кожевников в ходе судебных заседаний заявлял, что приговор основан на предположениях и догадках, а признания в совершении преступлений назвал самооговором в связи с тяжёлым эмоциональным состоянием.

И другие приставы-взяточники

В январе этого года Мотовилихинский районный суд Перми в третий раз рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой. За получение взяток и превышение должностных полномочий чиновницу приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии, а также оштрафовали на 3,49 млн руб. Также суд лишил её классного чина «советник юстиции 3 класса» и запретил занимать должности в органах власти.

Однако в связи с тем, что у Александры Мардановой есть малолетний ребёнок (родился в 2021 году), ей дали отсрочку наказания до достижения им 14 лет и освободили из-под стражи в зале суда. В зачёт наказания пойдёт время, которое Марданова провела в колонии, СИЗО и под действием других мер пресечения — в общей сложности это около 3 лет. Таким образом, ей осталось отбыть 2 года и 2 месяца реального срока в колонии общего режима.

Дела у прокурора

В марте 2023 в Дзержинском районном суде началось повторное рассмотрение уголовного дела экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая. В июне 2022 года по совокупности преступлений его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По решению суда его также лишили специального звания старшего советника юстиции и назначили штраф в размере 10 млн руб., запретив занимать госдолжности в течение пяти лет.

Сергей Мурай

properm.ru

Сергея Мурая задержали 14 августа 2020 года. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взятки на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно был посредником во взяточничестве в крупном размере. В 2016 году, используя должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

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