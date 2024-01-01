Екатерина Артёмова Осуждённой за взятки экс-начальнику УФССП по Пермскому краю отсрочили наказание Александра Марданова освобождена из зала суда Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский райсуд Перми в третий раз рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой. Как сообщает Properm.ru, за получение взяток и превышение должностных полномочий Марданову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии, а также оштрафовали на 3,49 млн руб. Кроме того, суд лишил её классного чина «советник юстиции 3 класса» и запретил занимать должности в органах власти. Однако в связи с тем, что у Александры Мардановой есть малолетний ребёнок, ей дали отсрочку наказания до достижения им 14 лет и освободили из-под стражи в зале суда.

Издание уточняет, что младший ребёнок Мардановой родился в 2021 году. В зачёт наказания пойдёт время, которое Марданова провела в колонии, СИЗО и под действием других мер пресечения — в общей сложности это около 3 лет. Таким образом, ей осталось отбыть 2 года и 2 месяца реального срока в колонии общего режима.

Напомним, первый приговор Мардановой в Мотовилихинском суде был вынесен в декабре 2022 года. Она была признана виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Бывшая пристав признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав показания против прежнего руководителя регионального УФССП Игоря Кожевникова и прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Тем не менее, тогда Марданову приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу 14 млн руб. Она обжаловала приговор, и дело было возвращено на новое рассмотрение.

Второй приговор был вынесен в апреле 2023-го. Марданову вновь признали виновной, назначив наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 3,5 млн руб. Женщина снова обжаловала приговор. В июне Пермский краевой суд отклонил апелляцию и подтвердил законность и обоснованность приговора. Однако в ноябре Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговор и вернул уголовное дело на новое рассмотрение.

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