Максим Артамонов Бывшую сотрудницу пермского УФССП приговорили к шести годам колонии Александру Морданову обвиняли в 40 преступных эпизодах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Мотовилихинский районный суд Перми 23 декабря вынес приговор бывшей замруководителя УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой. Её осудили на шесть лет колонии общего режима за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Она должна будет выплатить штраф в размере 3,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Марданова также лишена классного чина советник юстиции 3 класса. Она полностью признала свою вину и просила отсрочку для воспитания детей, но ей было отказано.

Ранее были также осуждены подчинённые Мардановой — Юлия Пенькевич и Екатерина Путина. Женщины помогали ей оформлять исполнительные производства по фиктивным решениям комиссии по трудовым спорам.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении Александры Мардановой следком завершил в июле этого года. Её обвиняли в 40 преступных эпизодах.

Как установили следствие и суд, в 2017 и 2018 годах Марданова в составе организованной группы возбуждала исполнительные производства на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП (всего на сумму не менее 222 млн руб.) и перечислением их с лицевого счёта межрайонного отдела на банковские счета различных физлиц для последующего обналичивания.

Следователи также пришли к выводу, что преступления женщина совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым . Общая сумма взяток оценивалась в 15 млн руб.

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