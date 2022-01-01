Бывшую сотрудницу пермского УФССП будут судить за совершение 40 коррупционных преступлений Александру Марданову обвиняют в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве Поделиться Твитнуть

В СУ СКР по по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы регионального УФССП России Александры Мардановой, обвиняемой в получении взяток, в том числе в крупном размере, в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Всего, как отметили в пресс-службе ведомства, женщина совершила 40 преступлений.

Следствием установлено, что 2017 — 2018 году в Перми обвиняемая, которая на тот момент являлась начальником Межрайонного отдела и заместитель начальника Межрайонного отдела, действуя в составе организованной группы, возбуждала исполнительные производства на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчетных счетов различных юрлиц и ИП (всего на сумму не менее 222 млн. руб.) и перечислением их с лицевого счета Межрайонного отдела на банковские счета различных физлиц, с целью последующего обналичивания.

В этот же период обвиняемая при пособничестве директора коммерческой организации, совершила хищение путём мошенничества с лицевого счета Межрайонного отдела денежных средств, принадлежащих двум коммерческим организациям, в сумме более 3 млн руб.

Кроме того, обвиняемая, действуя в группе лиц по предварительному сговору, получала взятки от 11 тыс. до 1 млн руб. за совершение в пользу взяткодателей незаконных действий, связанных с обналичиванием денежных средств. Общая сумма взяток составила более 15 млн руб.

В отношении обвиняемой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением последней досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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