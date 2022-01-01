Экс-глава судебных приставов Пермского края планировал сбежать от наказания на Украину Запись телефонного разговора Игоря Кожевникова процитировало гособвинение и потребовало ареста Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Во вторник, 15 ноября, в Пермском районном суде началось рассмотрение уголовное дело бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Он обвиняется в сорока эпизодах преступлений: в получении 38 взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при незаконном обналичивании около 222 млн руб.

Как сообщает properm.ru заседание началось с ходатайства гособвинения. Прокурор Сергей Бусов попросил приобщить к делу оперативные материалы, которые могут свидетельствовать о том, что Кожевников нарушил избранную для него меру пресечения — запрет определенных действий, в том числе на ведение телефонных переговоров со свидетелями и фигурантами уголовного дела.

В материалах говорится, что Кожевников, используя зарегистрированный на жителя Северной Осетии телефон, разговаривал с неким Андреем из Тамбова. В беседе он якобы говорил, что если его будут «сажать», то он убежит на Украину. Также есть показания одного из свидетелей, которого Кожевников просил изменить показания. Речь шла об отказе от слов про эпизоды встреч заместительницы Кожевникова Мардановой с бывшим прокурором Мураем.

Игорь Кожевников подтвердил факт телефонного разговора, но отверг планы сбежать на Украину, мол, говорил на эмоциях, и у него нет на это денег и желания.

В судебном заседании гособвинитель ходатайствовал об аресте Кожевникова и помещении его в СИЗО на два месяца.

Суд постановил изменить бывшему главному приставу Игорю Кожевникову меру пресечения и арестовал его на два месяца — до 15 января.

В свою очередь Игорь Кожевников и его адвокат Николай Атаманчук заявили ходатайство о фальсификации доказательств следствия. По словам Кожевникова, сегодня он отправил эти данные в аппарат СКР Александру Бастрыкину. В основу ходатайства легли явки с повинной Александры Мардановой. По мнению защиты, протоколы в арестном и уголовном делах отличаются, что является недопустимым.





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