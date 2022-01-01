Завершено расследования уголовного дела в отношении экс-руководителя УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников обвиняется в совершении 40 преступлений Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

В СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Глава регионального управления федеральной службы судебных приставов был задержан в июле 2019 года. Он обвиняется в получении 38 взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при обналичивании около 222 млн руб. При этом Игорь Кожевников своей вины не признает.

Другие обвиняемые по данному уголовному делу (бывшие сотрудницы УФССП Александра Марданова и Юлия Пенькевич) заключили досудебные соглашения и дали показания против своего бывшего начальника.

Сообщается также, что по версии следствия часть взяток Кожевников получал при посредничестве экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, который недавно был приговорён к 11 годам лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя УФССП сейчас поступили в прокуратуру Пермского края.

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