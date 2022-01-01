Елена Синица Экс-прокурора Индустриального района приговорили к 11 годам колонии Также ему назначен штраф в размере 10 млн руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Индустриальный районный суд, передаёт портал properm.ru.

Кроме этого, суд назначил Мураю штраф 10 млн руб. Также по приговору суда он лишён звания старшего советника юстиции. Помимо этого, ему запрещено в течение пяти лет занимать государственные должности.





Напомним, Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвиняется в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.





В 2016 году, используя занимаемое должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

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