Елена Синица В Прикамье суд вновь приговорил экс-начальника УФССП Александру Марданову к реальному сроку Решение принял Мотовилихинский районный суд Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский суд Перми повторно признал виновной бывшего начальника отдела УФССП по Пермскому краю Александру Марданову в должностных преступлениях.

Вновь изучив материалы дела, Марданову приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, передает Properm.ru.

Как установили следствие и суд, в 2017 и 2018 годах Марданова в составе организованной группы возбуждала исполнительные производства на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП (всего на сумму не менее 222 млн руб.) и перечислением их с лицевого счёта межрайонного отдела на банковские счета различных физлиц для последующего обналичивания.

Преступления женщина совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Общая сумма взяток оценивалась в 15 млн руб.

Позднее Пермский краевой суд принял решение вернуть уголовное дело в отношении бывшего старшего судебного пристава регионального УФССП Александры Мардановой на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд.

















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