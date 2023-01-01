Елена Синица
Дело бывшего пристава Мардановой вернули для рассмотрения в Мотовилихинский суд
Решение принято 22 февраля
Сегодня, 22 февраля, Пермский краевой суд принял решение вернуть уголовное дело в отношении бывшего старшего судебного пристава регионального УФССП Александры Мардановой на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд.
Как пишет Properm.ru в этот раз в прениях выступила сама Марданова. Она зачитала показания, которые уже озвучивала судах первой инстанции по своему уголовному делу и по делу бывшего судебного пристава Игоря Кожевникова. В частности, она назвала причину, по которой процент за услуги по обналичиванию денег осенью 2017 года был увеличен с 2% до 5%. С ее слов, требование Кожевникова было связано с тем, что ему нужны были деньги на свадьбу дочери.
Кроме этого, Марданова попросила смягчить наказание, чтобы воспитать детей. Она рассказала, что ее дети остались без поддержки, так как она находилась под арестом. Она отметила, что сотрудничала со следствием, а также не представляет опасности для общества.
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