Елена Синица Дело бывшего пристава Мардановой вернули для рассмотрения в Мотовилихинский суд Решение принято 22 февраля Поделиться Твитнуть

Сегодня, 22 февраля, Пермский краевой суд принял решение вернуть уголовное дело в отношении бывшего старшего судебного пристава регионального УФССП Александры Мардановой на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд.

Как пишет Properm.ru в этот раз в прениях выступила сама Марданова. Она зачитала показания, которые уже озвучивала судах первой инстанции по своему уголовному делу и по делу бывшего судебного пристава Игоря Кожевникова. В частности, она назвала причину, по которой процент за услуги по обналичиванию денег осенью 2017 года был увеличен с 2% до 5%. С ее слов, требование Кожевникова было связано с тем, что ему нужны были деньги на свадьбу дочери.

Кроме этого, Марданова попросила смягчить наказание, чтобы воспитать детей. Она рассказала, что ее дети остались без поддержки, так как она находилась под арестом. Она отметила, что сотрудничала со следствием, а также не представляет опасности для общества.

Ее адвокат Виктор Федоров также добавил, что подзащитная выполнила все условия досудебного соглашения, помогла в раскрытии тяжкого группового преступления.





Напомним, в конце декабря прошлого года Мотовилихинский райсуд Перми приговорил Марданову к шести годам колонии общего режима за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Она должна будет выплатить штраф 3,5 млн руб.





Расследование уголовного дела в отношении бывшей чиновницы следком завершил в июле 2022 года. Её обвиняли в 40 преступных эпизодах.





Как установили следствие и суд, в 2017 и 2018 годах Марданова в составе организованной группы возбуждала исполнительные производства на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП (всего на сумму не менее 222 млн руб.) и перечислением их с лицевого счёта межрайонного отдела на банковские счета различных физлиц для последующего обналичивания.





Преступления женщина совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым . Общая сумма взяток оценивалась в 15 млн руб.













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