Кассационный суд отменил приговор экс-сотруднице УФССП по Пермскому краю Александра Марданова была осуждена за взятки Поделиться Твитнуть

Решением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске 15 ноября отменён приговор бывшему начальнику отдела УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой. Уголовное дело будет возвращено в суд на новое рассмотрение. Основанием отмены решения стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона, говорится в сообщении на сайте суда.

Напомним, в январе 2023 года Мотовилихинский райсуд Перми признал Александру Марданову виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Она признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав показания против прежнего руководителя регионального УФССП Игоря Кожевникова и прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Тем не менее Марданову приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 14 млн руб. Она обратилась с жалобой на данный приговор, просив отсрочки отбывания наказания из-за малолетнего ребёнка. Также подала апелляцию прокуратура. В результате, приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.

В апреле 2023 года дело Мардановой было снова рассмотрено. Её признали ее виновной, назначив наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Женщина снова обжаловала приговор. В июне 2023 года Пермский краевой суд отклонил апелляцию и подтвердил законность и обоснованность приговора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.